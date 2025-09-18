Запасы газа в хранилищах Европы к зиме приблизились к 81%

Закачка газа в ПХГ стран ЕС 16 сентября, по данным GIE, составила 208 млн куб. м

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Европа заполнила свои подземные хранилища (ПХГ) газом к осенне-зимнему периоду уже почти на 81%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). В то же время нетто-закачка газа (разница между объемом закачки и отбора) в ПХГ Европы с начала летнего сезона составляет лишь 52 млрд куб. м из необходимых 61 млрд куб. м для заполнения на 90% к предстоящей зиме.

Отбор подрос до 37 млн куб. м. Общий объем топлива в ПХГ является лишь седьмым максимальным для сентября за все время наблюдений - 89,1 млрд куб. м газа.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 80,97% (на 6,49 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 93,4% годом ранее. Согласно новым требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% в период с 1 октября по 1 декабря каждого года. Кроме того, допускается 10-процентная гибкость в случае сложных условий заполнения ПХГ. Вместе с тем это требование дает дополнительный импульс для роста цен на газ на европейском рынке. Подсчеты ТАСС показывают, что чистая закачка газа Европой в сезон заполнения ПХГ должна составить не менее 61 млрд куб. м, чтобы выполнить норму наполненности. Это почти на 50% выше чистой закачки годом ранее и один из максимальных показателей в истории.

Ранее "Газпром" предрекал Европе трудности при заполнении хранилищ к зиме. Прошедшим летом странам региона было необходимо больше газа для пополнения запасов и в условиях ограниченного ввода новых мощностей на рынке приходится конкурировать за сжиженный природный газ (СПГ) с Азией, чей спрос на топливо растет. Форум стран - экспортеров газа ожидал, что ЕС столкнется со значительными трудностями при заполнении своих ПХГ на 90% к зиме, и прогнозировал, что летние биржевые цены на газ окажутся выше, чем были зимой, что подрывает экономическую целесообразность закачки газа в хранилища.

Погода в Европе в ходе текущей недели оказывается немного теплее, чем в предыдущую семидневку. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в августе в среднем составила 14%, в сентябре - около 19%. Средняя цена закупки газа в Европе в августе текущего года составила около $394 за тыс. куб. м, в сентябре - порядка $392.

Импорт СПГ

В прошедшем отопительном сезоне Европа импортировала почти 63 млрд куб. м СПГ, что стало третьим максимальным показателем для этого периода. Больший объем регазифицированного газа поступал с СПГ-терминалов в газотранспортную систему ЕС только в два предыдущих зимних сезона.

Импорт СПГ Европой в июне стал максимальным для этого месяца (12,2 млрд куб. м), но затем потерял рекордные темпы, которые вновь начали расти с наступлением осени. Сейчас мощности регазификации загружены на 48% от максимума.