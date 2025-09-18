Высокий показатель лишил должников возможности рефинансировать кредиты, подчеркнула заместитель генерального директора профессиональной коллекторской организации "АБК" Евгения Уткина

СОЧИ, 18 сентября. /ТАСС/. Высокая ключевая ставка Банка России влияет на процессы взыскания и поведение должников, которые лишились возможности снижения кредитной нагрузки в виде рефинансирования кредитов. Такое мнение высказала ТАСС заместитель генерального директора профессиональной коллекторской организации (ПКО) "АБК" (входит в группу Сбербанка) Евгения Уткина в кулуарах форума "Лидеры цифрового развития", организованного АБК.

"Ключевая ставка повлияла в том числе и на процессы взыскания, на их себестоимость и на качество портфеля. Также она оказала влияние на поведенческие паттерны должников, исключив возможность для рефинансирования кредитов. По текущим ставкам достаточно сложно рефинансировать свою задолженность, я говорю не про реструктуризацию, а именно про рефинансирование. Но мы видим позитивную динамику по снижению ставки, до конца года у нас позитивные ожидания", - отметила Уткина.

По ее словам, средняя сумма долга банкрота в России сейчас составляет 320 тыс. рублей. При этом средний возраст банкрота - 46 лет, преобладают женщины - 53% против 47% мужчин.