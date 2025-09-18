Индекс Московской биржи с дополнительным кодом на открытии утренней торговой сессии рос на 0,35%

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует снижение ведущих индексов. Курс юаня растет в начале торгов.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,04% - до 2 812,93 и 1 067,65 пункта соответственно. Курс юаня рос на 3,3 коп. - до 11,713 руб.

К 10:15 мск индексы Мосбиржи и РТС ускорили снижение до 0,19% и находились на уровне 2 808,59 и 1 066 пункта соответственно. В то же время курс юаня ускорил рост на 1,4 коп. - до 11,694 руб.

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,35% и находился на уровне 2 823,92 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

Московская биржа с 13 июня 2024 года приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.