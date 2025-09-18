Только в первом полугодии 2025 года по ним совершено порядка 30 млн транзакций

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Жителям Запорожской области выдали почти полмиллиона платежных банковских карт, только в первом полугодии 2025 года по ним совершено порядка 30 млн транзакций. Такие данные предоставили ТАСС в пресс-службе отделения Банка России по Запорожской области.

"Жителям Запорожской области на начало июля выдано 446,2 тыс. платежных карт. По ним в первом полугодии 2025 года было совершено почти 30 млн транзакций на сумму 95,4 млрд рублей. Количество безналичных операций в регионе составило почти 93%. Из них оплата товаров и услуг - 94%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что совершено 2,2 млн операций по снятию наличных с платежных карт на сумму 44,8 млрд рублей.

Кроме того, по информации Банка России по региону число банкоматов и терминалов для приема банковских карт в Запорожской области за год увеличилось на 58,5% и 66% соответственно. "Инфраструктура для приема карт на территории Запорожской области насчитывала к июлю 520 банкоматов и 14,6 тыс. POS-терминалов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года банкоматов стало больше на 58,5%, терминалов - на 66%", - говорится в сообщении.

Так, наиболее обеспечены банковской инфраструктурой по приему платежных карт из расчета на тысячу жителей региона семь из 16 муниципальных образований. Это городские округа: Бердянск, Мелитополь и Энергодар, из муниципальных округов - Приазовский, Акимовский, Каменско-Днепровский и Приморский, отметили в пресс-службе организации. "Обеспеченность жителей Запорожской области финансовыми услугами постепенно увеличивается и приближается к среднероссийским показателям. За первое полугодие во всех городах и районах возросло количество платежных терминалов. Когда жители обеспечены инфраструктурой по приему платежных карт, это дает им удобство, безопасность и доступ к современным финансовым сервисам - можно расплачиваться безналичным способом, быстро совершать покупки, получать услуги и делать переводы, а также активнее участвовать в цифровой экономике", - приводятся в сообщении слова управляющего отделением Банка России по Запорожской области Евгения Овечкина.