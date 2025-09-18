В мире по этому показателю страна сохраняет четвертое место, отметил премьер

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Россия, несмотря на внешние вызовы, занимает лидирующую позицию в Европе по размеру экономики. В мире по этому показателю страна сохраняет четвертое место.

Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума.

"Россия продолжает двигаться вперед, вопреки внешним вызовам. Уже несколько лет наша страна сохраняет лидерство в Европе по размеру экономики. А в мире стабильно занимает четвертое место", - сказал премьер-министр.