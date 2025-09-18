В Тегеране прошли встречи министра энергетики РФ Сергея Цивилева и председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера с иранским президентом Масудом Пезешкианом и министром нефти Мохсеном Пакнежадом

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Делегация "Газпрома" посетила Иран с рабочим визитом, в ходе которого обсуждалось сотрудничество в газовой сфере, говорится в сообщении холдинга.

"В Тегеране состоялись рабочие встречи министра энергетики РФ Сергея Цивилева и председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом и министром нефти Мохсеном Пакнежадом. Стороны обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества, в том числе в газовой сфере", - отмечается в сообщении.

Также состоялась встреча с главой Национальной иранской газовой компании Саидом Таваколи.

В конце июня 2024 года "Газпром" и National Iranian Gas Company подписали стратегический меморандум о проработке организации поставок российского газа в Иран. Стороны также обсудили первоочередные шаги по реализации меморандума и другие направления сотрудничества в энергетической сфере.

В январе 2025 года министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщил, что Москва и Тегеран согласовали маршрут газопровода в Иран через Азербайджан, переговоры находятся на финальной стадии согласования цены поставок. Объемы поставок на первом этапе могут составить до 2 млрд куб. м с перспективой их доведения до 55 млрд куб. м. В августе в интервью ТАСС иранский посол Джалали выразил надежду на то, что поставки российского газа в исламскую республику через Азербайджан удастся начать в ближайшие сроки, подчеркнув, что почти все вопросы с "Газпромом" уже решены.