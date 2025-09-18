Мишустин: на нацпроекты до 2030 года направят около 40 трлн рублей

Председатель правительства РФ подчеркнул, что средства должны быть использованы максимально эффективно

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российские власти направят порядка 40 трлн рублей на реализацию новых национальных проектов, рассчитанных до 2030 года. Это сопоставимо с годовым бюджетом страны, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума.

"Началась реализация новых национальных проектов, которые направлены на достижение целей, определенных президентом до 2030 года. На реализацию этих планов выделяются значительные ресурсы. Только на национальные проекты на этот период предстоит направить около 40 трлн рублей, то есть примерно один годовой бюджет страны", - сказал глава кабмина.

Он подчеркнул, что средства должны быть использованы максимально эффективно. "При сохранении взвешенного, аккуратного подхода к управлению ими, - продолжил Мишустин. - При безусловном соблюдении финансовой и макроэкономической стабильности. При более низких ценах на нефть".

Премьер указал, что при реализации нацпроектов предстоит решить ряд важных задач. "Среди них дальнейшее повышение качества жизни наших граждан, обеспечение технологического лидерства и финансового суверенитета, формирование сильной и самостоятельной промышленности", - перечислил он.