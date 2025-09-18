Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал соответствующее исковое заявление 17 сентября

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. "Газпром экспорт" подал в российский суд новый иск к "дочке" австрийской нефтегазовой компании OMV - OMV Gas Marketing and Trading GmbH, следует из картотеки арбитражных дел.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал соответствующее исковое заявление 17 сентября. Прочие подробности дела в картотеке отсутствуют.

В конце мая 2024 года российский арбитраж уже удовлетворил одно исковое заявление "Газпром экспорта" к OMV Gas Marketing & Trading GmbH - о запрете продолжать разбирательство в зарубежном арбитраже. Тогда суд постановил взыскать в случае нарушения запрета с австрийской компании в пользу "Газпром экспорта" €575,3 млн.

OMV Gas Marketing & Trading GmbH является дочерней компанией австрийской OMV AG. Контракт между "Газпром экспортом" и OMV Gas Marketing & Trading GmbH на поставку российского природного газа в Австрию действовал до 2040 года.

Однако OMV в середине декабря 2024 года разорвала контракт с "Газпромом" из-за прекращения поставок со стороны российской компании в ноябре. Связано это с тем, что OMV решила взыскать присужденные ей арбитражем по спору с "Газпром экспортом" 230 млн евро в счет платежей по договору на поставку газа в Австрию через Украину. Недопоставка по контракту в Германию, из-за которой было разбирательство, возникла после взрыва газопровода "Северный поток" и в условиях недоступности газопровода Ямал - Европа из-за санкций.

Позднее OMV заявила, что в начале января 2025 года выиграла в суде Стокгольма спор по еще одному контракту на поставку газа с "Газпром экспортом" - на этот раз по австрийскому после положительного для себя решения по контракту в Германию - и зачла 48 млн евро компенсации в счет своих обязательств по договору.