По словам премьер-министра, ведется работа по обеспечению бесперебойного взаимодействия с партнерами из других стран

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Россия сейчас строит независимую финансовую инфраструктуру, в том числе для внешних расчетов, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Что касается финансового суверенитета, то его укрепление идет по двум направлениям. Это работа институтов ответственной макроэкономической политики и совершенствование внутренней независимой инфраструктуры, способной обеспечить бесперебойное взаимодействие с партнерами из других стран и внутри России при любых условиях", - отметил премьер в видеообращении к участникам Московского финансового форума.