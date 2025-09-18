Председатель правительства напомнил, что с октября открывать такие договоры можно будет через портал госуслуг

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Россияне заключили уже свыше 6 млн договоров долгосрочных сбережений, это существенно больше плановых показателей, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума.

"Продолжается формирование так называемых длинных денег в экономике. Напомню, что президент поставил задачу повысить долю долгосрочных сбережений граждан до 40%. По состоянию на конец июля количество заключенных договоров уже преодолело планку в 6 млн, существенно превысив план. А объем привлеченных средств составил порядка 450 млрд рублей", - сказал глава кабмина.

Мишустин напомнил, что с октября 2025 года открывать такие договоры можно будет через портал госуслуг. "Количество же индивидуальных инвестиционных счетов уже свыше 1 млн", - добавил премьер.