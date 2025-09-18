Как отметил председатель правительства, для достижения этой цели важно взаимное развитие биржевой торговли с дружественными странами

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российские власти работают над повышением доверия к отечественному фондовому рынку и увеличением его капитализации, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума.

"Важная системная задача на ближайшие годы - повышение доверия к фондовому рынку и рост его капитализации до двух третей ВВП. Стимулом может стать выход на биржу крупных компаний, в том числе с государственным участием. Российский рынок должен быть доступен и для зарубежных капиталов. К 2030 году планируется привлечь таких инвестиций на 1 трлн рублей", - сказал он.

Как отметил премьер, для достижения этой цели важно взаимное развитие биржевой торговли с дружественными странами. "Что же касается наших коллег по ЕАЭС, то с ними мы уже занимаемся формированием общего финансового рынка. Россией подписано соглашение о трансграничном допуске ценных бумаг", - добавил глава кабмина.