Министр финансов России отметил, что федеральный бюджет обеспечит все обязательства, независимо от внешних ограничений

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Задача бюджета на следующие три года "размягчить" денежно-кредитную политику, заявил министр финансов России Антон Силуанов на Московском финансовом форуме (МФФ).

"Вопросы стимулирования или охлаждения экономики относятся к финансовым властям, в первую очередь - к бюджету и ДКП. Поэтому когда мы докладывали президенту о бюджетной политике на 3 года, то как раз задача была такая, чтобы бюджет помог размягчить ДКП сегодняшнюю. Ведь два инструмента, влияющие на финансы, - это бюджет и банки, через ставку и черед бюджетный импульс", - сказал министр.

При этом Силуанов подчеркнул, что федеральный бюджет обеспечит все обязательства, независимо от внешних ограничений.

"Ценовые ситуации на внешних рынках абсолютно не были заметны для наших людей, для получателей бюджетных средств, для пенсионеров, семей с детьми. Все это должен обеспечить бюджет независимо от того, с какими сложностями, трудностями наша страна столкнется. Да, собственно, мы в такой ситуации живем не один год, и бюджет - тот инструмент, который может и должен это реализовать. Здесь нельзя переборщить, но и нельзя недооценивать те возможности бюджета, которые должны быть реализованы в следующей трехлетке", - сказал министр.

