Силуанов: бюджет обеспечит все обязательства, независимо от внешних ограничений

Ценовые ситуации на внешних рынках абсолютно не были заметны для людей, для получателей бюджетных средств, для пенсионеров, семей с детьми, отметил министр финансов РФ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Федеральный бюджет обеспечит все обязательства, независимо от внешних ограничений, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на Московском финансовом форуме (МФФ).

"Ценовые ситуации на внешних рынках абсолютно не были заметны для наших людей, для получателей бюджетных средств, для пенсионеров, семей с детьми. Все это должен обеспечить бюджет независимо от того, с какими сложностями, трудностями наша страна столкнется. Да, собственно, мы в такой ситуации живем не один год, и бюджет - тот инструмент, который может и должен это реализовать. Здесь нельзя переборщить, но и нельзя недооценивать те возможности бюджета, которые должны быть реализованы в следующей трехлетке", - сказал министр.