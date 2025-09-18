Глава ЦБ призвала не путать этот процесс с замедлением экономики

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Не нужно путать рецессию с замедлением экономики, рецессии в России нет. Об этом в рамках Московского финансового форума (МФФ) сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Прежде всего, не надо путать рецессию, которая, я согласна, ассоциируется с очень негативными явлениями, с замедлением экономики. Да, замедление экономики происходит, но рецессии нет. И даже когда говорят о технической рецессии, имеют в виду, что экономика снижается два квартала подряд. У нас и это не наблюдается", - отметила она.

По словам Набиуллиной, о рецессии нельзя судить по одному показателю, даже по такому важному, как реальный ВВП. "Обычно рецессия сопровождается падением реальных доходов населения, высокой безработицей, не просто возросшей, но высокой безработицей. А если рецессия вызвана переохлаждением спроса, то это сопровождается низкой инфляцией", - подчеркнула она.

"Да, у нас инфляция снизилась, но она еще остается выше цели. Поэтому у нас никаких признаков, которые относятся к понятию экономической рецессии, на мой взгляд, нет", - заключила глава ЦБ.

