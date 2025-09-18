Председатель правительства отметил, что определили 11 приоритетных направлений

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Россия создает национальную модель целевых условий ведения бизнеса - систему ключевых показателей для оценки инвестиционного климата. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума.

"По поручению главы государства формируем национальную модель целевых условий ведения бизнеса на федеральном и региональном уровнях. Определены 11 приоритетных направлений. Это регистрация бизнеса и налогообложение, трудовые нормы, конкуренция, инновации и патенты, разрешение споров и другие. По каждому образованы рабочие группы из предпринимателей, представителей ведомств и деловых объединений. Сформированы ключевые показатели, на основе которых выработано более двухсот инициатив - от внесения изменений в законодательство до доработки сервисов и информационных систем", - сказал он.

Мишустин напомнил, что президент поставил задачу увеличить к 2030 году объем инвестиций в основной капитал не менее чем на 60% относительно 2020 года за счет постоянного улучшения инвестклимата. Уже действует целый ряд инструментов стимулирования бизнеса.

"Одним из самых востребованных стала Фабрика проектного финансирования. В ее рамках реализуется свыше 40 крупных инвестпроектов общей стоимостью около 6 трлн рублей. Есть и другие механизмы - соглашения о защите и поощрении капиталовложений, государственно-частное партнерство, региональный инвестстандарт и другие", - перечислил глава кабмина.

В числе инструментов он также назвал таксономию проектов технологического суверенитета. "Для них предоставляется специальное регуляторное стимулирование Банком России и поручительства ВЭБ.РФ. Сейчас в реестре 55 проектов общей стоимостью более 5 трлн 200 млрд рублей. Крупнейшие - в создании транспортной инфраструктуры, железнодорожном машиностроении, судостроении и развитии индустриальных парков", - указал премьер.

10-й юбилейный Московский финансовый форум, организаторами которого выступают Минфин России и столичное правительство, проходит 18 сентября в центральном выставочном зале "Манеж". ТАСС - генеральный информационный партнер.