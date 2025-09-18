Это естественно после "перегрева", отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Данные за лето показывают продолжающийся рост российской экономики более умеренными темпами, это естественно после "перегрева". Об этом в рамках Московского финансового форума (МФФ) сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Оперативные данные за лето показывают, что рост продолжается, да, более умеренными темпами. И это естественно, к сожалению, после периода перегрева экономики. И летом что мы видим? Мы видим даже признаки активизации и потребительской активности, потребительского спроса", - отметила она.

Также, по словам Набиуллиной, заметно увеличивается корпоративное кредитование.

