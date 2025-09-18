Набиуллина назвала неравномерность роста экономики итогом структурных изменений

Председатель Банка России отметил, что в экономике происходит перестройка

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Неравномерность роста в экономике России является следствием структурных изменений. Об этом в рамках Московского финансового форума (МФФ) сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"У нас в экономике происходит структурная перестройка. И поэтому неравномерная динамика в разных секторах. Вот если раньше, когда у нас был рост, все более-менее одинаково росли, или если идет падение, все более-менее одинаково. Сейчас происходит неравномерность. И эта неравномерность, это следствие структурных изменений", - отметила она.

"Что нас беспокоит в этой ситуации? Нас беспокоят те факторы, которые тормозят быстрый выход из перегрева и переход к устойчивому росту", - подчеркнула глава ЦБ.

