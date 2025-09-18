Число сделок с новостройками в Москве в августе увеличилось в 1,3 раза

В августе в столице зарегистрировано 6 579 договоров участия в долевом строительстве

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Более 6,57 тыс. сделок с жилыми новостройками зарегистрировано в Москве в августе 2025 года, что в 1,3 раза (+31,4%) больше по отношению к августу 2024 года - 5 тыс. сделок. Об этом говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.

"В августе 2025 года в Москве зарегистрировано 6 579 договоров участия в долевом строительстве в отношении жилой недвижимости. По отношению к августу 2024 года (5 008 договоров долевого участия (ДДУ) данный показатель увеличился в 1,3 раза (+31,4%), а к аналогичному периоду 2023 года, когда было зафиксировано рекордное для августа число первичных сделок с жильем (11 501 ДДУ), результат уступил на 42,8%", - отмечается в сообщении.

Всего в отношении жилой и нежилой недвижимости по результатам августа текущего года в Москве зарегистрировано 8,9 тыс. ДДУ, что на 6,4% меньше июля - 9,5 тыс. договоров. К августу прошлого года показатель увеличился почти на 3% - 8,6 тыс. договоров, к августу 2023-го - снизился на 45,5%, до 16,3 тыс. ДДУ.

"По результатам восьми месяцев в жилом сегменте число регистраций превысило уровень в 50 тысяч договоров долевого участия в строительстве (50 812 ДДУ), что на 11,4% ниже значения января-августа прошлого года, когда было зарегистрировано 57,3 тысячи ДДУ. При этом более значительное снижение отмечается в сегменте коммерческой недвижимости. Так, с начала года число оформленных ДДУ в отношении нежилья составило 23 284 договора, что на 26,7% меньше аналогичного периода 2024 года (31 757 ДДУ)", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

Всего за январь-август зарегистрировано более 74 тыс. ДДУ в отношении жилой и нежилой недвижимости, что на 16,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 89 тыс. договоров, а к аналогичному периоду 2023-го - 95,5 тыс. договоров - снижение составило 22,5%.