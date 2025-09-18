Ведомство ранее обязало компании "Черкизово" и АО "Приосколье" поэтапно в течение нескольких лет вывести на биржу не менее 10% от общего объема социально значимого ассортимента на внутреннем рынке

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Объем торгов мясом птицы на бирже превысил 6,5 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

"Группа "Черкизово" и АО "Приосколье" продолжают реализовывать товар на бирже по предписаниям службы. Объем торгов мясом птицы на бирже превысил 6,5 тыс. тонн", - отметили в ФАС.

Ранее ведомство обязало компании поэтапно в течение нескольких лет вывести на биржу не менее 10% от общего объема социально значимого ассортимента на внутреннем рынке.

Группа "Черкизово" реализует востребованную номенклатуру мяса птицы с мая 2025 года, АО "Приосколье" - с июля 2025 года.

По оценкам ФАС, это позволяет небольшим перерабатывающим предприятиям заключать прямые контракты с крупными производителями, а также начать формирование биржевых индикаторов на этот товар.