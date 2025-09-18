"Газпром нефть" и Ассоциация "Нефтегазовый кластер" расширят взаимодействие в сфере IT

Мероприятие прошло в ходе промышленно-энергетического форума TNF

ТЮМЕНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. "Газпром нефть" и Ассоциация "Нефтегазовый кластер" подписали договор для комплексной экспертизы программного обеспечения и оборудования для разведки и добычи компании. Мероприятие состоялось в ходе промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени, передает корр. ТАСС.

Подписи под документом поставил генеральный директор ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Сакевич и генеральный директор научно-технического центра "Газпром нефти" Александр Ситников.

"Новое соглашение расширяет взаимодействие "Газпром нефти" с ассоциацией, которое началось в 2023 году. "Газпром нефть" будет привлекать участников ассоциации к решению текущих и перспективных задач компании для комплексной экспертизы программного обеспечения и оборудования для разведки и добычи, их опытно-промышленных испытаний и внедрения на производственных объектах. Это позволит ускорить внедрение инноваций в производственные процессы и расширит доступ к инженерным компетенциям передовых российских компаний", - отметил ведущий церемонии.

ТNF - ведущая платформа нефтегазовой индустрии России. Форум объединяет производителей оборудования, поставщиков услуг, недропользователей и органы, формирующие государственную политику в области нефтегазодобывающей промышленности и технологий. В прошлом году в рамках деловой программы прошли свыше 100 мероприятий, в том числе пленарная сессия "Технологическая устойчивость: стратегия развития". Оператором TNF выступает ассоциация "Нефтегазовый кластер", объединяющая свыше 200 производителей оборудования и технологий для ТЭК, нефтесервисных организаций, партнеров в лице ВИНК (вертикально-интегрированных нефтяных компаний).