КАЗАНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Оплату по QR-коду планируют внедрить в метрополитене Казани. Решение планируют реализовать в рамках соглашения о намерениях между МУП "Метроэлектротранс" и ООО "Яндекс. Такси", подписанного на полях форума Kazan Digital Week, передает корреспондент ТАСС.

"[В рамках подписанного соглашения] мы будем реализовывать оплату с помощью QR-кодов в Казанском метрополитене", - сказал ТАСС технический директор "Яндекс.Транспорт" Вячеслав Цыкин после подписания.

По его словам, такая технология уже реализована в общественном транспорте в Ярославле. Ведется работа по реализации проекта еще в ряде регионов.

В марте в пресс-службе "Яндекс Go" сообщали, что в сервисе появится возможность оплаты проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях. По данным пресс-службы, купить билет можно в приложении, отсканировав QR-код, или с помощью Bluetooth.

О Kazan Digital Week

Международный форум Kazan Digital Week проходит с 17 по 19 сентября 2025 года в Татарстане. Деловая программа включает более 160 секций, выступят более 1,2 тыс. спикеров. В форуме участвует более 70 стран. Программа структурирована по 10 тематическим направлениям. Эксперты в частности обсудят темы цифровых технологий в госуправлении, образовании, культуре, здравоохранении, сельском хозяйстве, кибербезопасность, финтех и интеллектуальные транспортные системы. Впервые форум прошел в 2020 году, а 2023 году мероприятие получило федеральный статус.

