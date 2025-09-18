Разработка нацплатформы промавтоматизации перешла к созданию прототипов решений

Национальная открытая платформа промышленной автоматизации разрабатывается с 2023 года

ТЮМЕНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Рабочая группа по разработке Национальной открытой платформы промышленной автоматизации переходит к формированию первых прототипов коммерческих решений, в работу активно включаются вендоры, интеграторы. Об этом сообщил директор АНО "Открытые системы автоматизации" Антон Арнаутов на сессии "Национальная платформа промышленной автоматизации - ключ к технологической независимости ТЭК?" промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени.

"Если говорить о результатах, то сейчас, наверно, самый главный этап, если говорить о сутевой части нашей работы: мы переходим от уровня идеи и формулировки принципов, разговора об общих терминах и понятиях к формированию первых прототипов коммерческих сборок, коммерческих решений. И я очень рад, что на этом этапе - если инициатором создания рабочей группы были промышленные компании, заказчики системы автоматизации - активно включаются вендоры, интеграторы", - сказал он.

Как отметил заместитель генерального директора по развитию АНО "Институт нефтегазовых технологических инициатив" Рустам Гилемханов, активно велась работа в направлении цифрового протокола передачи данных. "У нас сначала было разработано так называемое отраслевое техническое задание, которое описывало требования заказчиков к аналогу протокола передачи данных. <…> Проводили испытания, в том числе, на инфраструктуре "Газпром нефти", соответственно, успешно было пройдено. И мы планируем далее уже это установить на уровне стандарта", - сказал он.

Национальная открытая платформа промышленной автоматизации разрабатывается с 2023 года по инициативе Минпромторга России с целью обеспечения технологической независимости промышленности. В проекте участвуют более 50 компаний из разных индустрий и научные организации. Отдельные компоненты платформы уже применяются в различных индустриях, а в перспективе она станет единым универсальным стандартом для промышленных предприятий.

ТNF - ведущая платформа нефтегазовой индустрии России. Форум объединяет производителей оборудования, поставщиков услуг, недропользователей и органы, формирующие государственную политику в области нефтегазодобывающей промышленности и технологий. В прошлом году в рамках деловой программы прошло свыше 100 мероприятий, в том числе пленарная сессия "Технологическая устойчивость: стратегия развития". Оператором TNF выступает ассоциация "Нефтегазовый кластер", объединяющая свыше 200 производителей оборудования и технологий для ТЭК, нефтесервисных организаций, партнеров в лице ВИНК (вертикально-интегрированных нефтяных компаний).