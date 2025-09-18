В Китае выступили против дискриминации каких-либо стран в торговых вопросах

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь отметил, что Пекин готов поддерживать международное сотрудничество со всеми сторонами для сохранения стабильности глобальных промышленных цепочек

ПЕКИН, 18 сентября. /ТАСС/. Китай выступает против дискриминации в отношении каких-либо стран в торговых вопросах и готов к сотрудничеству со всеми сторонами для поддержания стабильности производственных цепочек. Об этом заявил на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Мы всегда выступали против дискриминационной практики в отношении конкретных стран по экономическим, торговым и технологическим вопросам. Китай готов поддерживать международное сотрудничество со всеми сторонами для сохранения стабильности глобальных промышленных цепочек", - сказал дипломат, комментируя информацию о том, что регулятор в КНР запретил крупным технологическим компаниям покупать продвинутые микрочипы американской компании Nvidia.

Ранее об этом запрете со ссылкой на свои источники сообщила газета Financial Times. По их данным, соответствующую инструкцию ведомство разослало на текущей неделе. Среди адресатов называются такие компании, как ByteDance и Alibaba. Речь идет о чипах RTX Pro 6000D, которые Nvidia разработала летом специально для китайского рынка.