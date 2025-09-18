Связывающую Херсонщину и Крым трассу намерены обновить до конца 2026 года

Идет ремонт участка трассы от Армянска до поворота на Скадовск

ГЕНИЧЕСК, 18 сентября. /ТАСС/. Федеральную трассу М-17 Херсон - Джанкой - Феодосия - Керчь полностью обновят до конца 2026 года, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"В планах - до конца 2026 года полностью обновить федеральную трассу М-17 Херсон - Джанкой - Феодосия - Керчь. Это ключевая артерия, связывающая Херсонщину и Крым, и ее модернизация значительно повысит удобство и безопасность передвижения", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава Херсонщины добавил, что сейчас идет ремонт участка трассы от Армянска до поворота на Скадовск. "Дорожники работают в районе поворота на Каланчак: укладывают первый слой, обочины расчищены от зарослей. Темпы - ударные", - подчеркнул Сальдо

11 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении в 2025 году дополнительно 2,3 млрд рублей на ремонт автодорог в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.