Это единственно возможный путь для России иметь высокие темпы роста экономики, отметила глава ЦБ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Рост производительности труда является единственным возможным способом достижения высоких темпов роста экономики России, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме (МФФ).

"По поводу производительности труда. Это не просто магистральный путь. Это единственно возможный путь для нашей страны иметь высокие темпы роста. Это просто безальтернативно. У россиян будет дорогой труд и у людей будут высокие зарплаты. Для этого нужна высокая производительность труда", - сказала Набиуллина.