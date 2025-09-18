Все равно предприятия выходят на рынок, стратегически принимают решения, указала глава ЦБ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. У фондового рынка огромный потенциал, конечно, сейчас на него влияет ключевая ставка, но это влияние пройдет. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме.

"Огромный потенциал у фондового рынка. Он огромный. Конечно, сейчас на него влияет ставка. Но я с вами абсолютно согласна, что это может быть не самое большое влияние. Но оно пройдет, оно временно. Все равно предприятия выходят на рынок, стратегически принимают решения, а ставка влияет только на момент, когда они хотят выйти. Подождут, выйдут", - отметила она.