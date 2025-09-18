По словам замглавы министерства Василия Шпака, такие случаи были с мониторами, системными блоками, компьютерами и чипами

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Ведущие российские бренды техники стали сталкиваться с подделками своей продукции, сообщил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.

"Мы уже третий год как сталкиваемся с подделкой российской техники. То есть если раньше подделывали ведущие мировые бренды, то сейчас подделывают ведущие российские бренды. <...> Это точно нужно считать признанием работы всей отрасли", - сказал Шпак в эфире радио РБК.

По его словам, такие случаи были с мониторами, системными блоками, компьютерами и чипами.

"Для чего они подделываются под российскую технику? Чтобы получить преференции во время закупок - как российская техника, российского производителя", - сказал замминистра, отметив, что это является нарушением закона. "Мы с этим, конечно же, будем бороться и боремся. С точки зрения как бы наших полномочий мы лишаем таких производителей записей соответствующих в нашем реестре российской промышленной продукции и передаем соответствующую информацию в правоохранительные органы", - подчеркнул он.