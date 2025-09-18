Мэр Москвы отметил, что в столице практически по всем направлениям есть рост

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что политика ЦБ РФ в первую очередь "ударяет" по экономике стран Европы. При этом в России никакой рецессии не наблюдается, заявил он на пленарной сессии в рамках Московского финансового форума (МФФ).

"Премьер-министр [Михаил Мишустин] сказал, что мы вообще первая экономика в Европе, и если посмотреть на Европу, то, я так понимаю, что политика нашего Центробанка в первую очередь ударяет по экономике европейских стран, потому что у них рецессия, а не у нас. Это видимо какие-то сообщающиеся сосуды", - сказал Собянин.

Он отметил, что пока в Москве практически по всем направлениям есть рост - рост инвестиций, рост промышленного производства и даже небольшой рост торговли. "Я думаю, что даже первые робкие намеки на снижение ставки <...> уже начали говорить о том, что у нас автомобилей больше будут производить и покупать товаров, кредиты растут и так далее, все равно уже какое-то такое оживление будет происходить. Надеюсь, что мы сейчас находимся на какой-то самой низкой точке роста, которая будет приобретать хоть небольшую, но положительную динамику", - добавил мэр.

