Минфин не заинтересован в продаже компаний, которые платят хорошие дивиденды

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ сейчас не заинтересован в продаже компаний, которые платят хорошие дивиденды в бюджет, заявил министр финансов России Антон Силуанов на Московском финансовом форуме (МФФ).

"Если серьезно, то у нас действительно есть компании, которые платят хорошие дивиденды, эффективные компании, зрелые. И, наверное, сейчас, когда рынок не самый высокий, продавать их себе в убыток. Поскольку мы за три года получим дивидендов столько, за сколько могли бы продать эту компанию", - отметил министр. Он подчеркнул, что приватизация представляет собой больше структурную меру, а не фискальную.

