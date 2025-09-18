Минфин не обсуждает введение налога на сверхприбыль банков

Речь идет о разовом налоге в размере 10%, уточнил замминистра финансов Алексей Сазанов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Минфин России не обсуждает введение разового налога на сверхприбыль банков в размере 10%, сообщил ТАСС замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума (МФФ).

"Нет, таких обсуждений нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее газета "Известия" писала о разработанной партией "Справедливая Россия - За правду" инициативе о введении разового налога на сверхприбыль банков в размере 10%. Банки должны будут уплатить его до 28 января 2026 года, следует из законопроекта, который внесут в Госдуму 18 сентября (текст есть у "Известий"). По данным издания, сверхприбыль будет рассчитываться как превышение средней арифметической величины прибыли за 2023 и 2024 годы над средней арифметической за 2022 и 2021 гг. Если же за этот период у банков доходы отсутствовали, то они освобождаются от налога. Подобный механизм расчета идентичен тому, который прописан в более раннем законе о налоге на сверхприбыль крупных компаний. Он вводился в 2023 году, имел разовый характер и составлял 10%. В итоге федеральный бюджет получил около 315 млрд рублей.