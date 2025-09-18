Инфляция никому не нужна, указал заместитель председателя правительства РФ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Высокая ключевая ставка Банка России мешает строительной отрасли, сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Для борьбы с инфляцией ставка высокая, инфляция никому не нужна. Но мы надеемся, что ставка будет снижаться, чем быстрее, тем лучше. У людей будет возможность инвестировать свои средства и гарантированно получить квартиры. Ждем снижения ставки", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что есть задержки ввода среди девелоперов, но это не из-за того, что "технически что-то не готово". "Мы разрешили девелоперам чуть сдвигать срок вправо, чтобы точно и гарантированно достроить дома", - отметил Хуснуллин.

ЦБ РФ 12 сентября в третий раз подряд снизил ключевую ставку - на 1 п.п., до 17% годовых. Регулятор отметил, что дальнейшие шаги будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.