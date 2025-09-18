Российские инвесторы проявили интерес к покупке аэропорта

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов заинтересовано в скорой продаже переданных государству активов, в том числе и аэропорта Домодедово, заявил в интервью телеканалу "Россия-24" в кулуарах Московского финансового форума министр финансов Антон Силуанов

"Здесь речь не идет о конкретном этом объекте - Домодедово, или другой какой-то актив, который передан в управление Российской Федерации. Мы не держимся за них. Поэтому мы знаем, что бизнес всегда лучше управляет, чем государство. Тем более, это управление временное. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы быстрее появились новые собственники, чтобы быстрее управление было эффективным. Ну и, конечно, денежки в казну нам тоже нужны", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о возможной скорой продаже аэропорта Домодедово.

По словам главы Минфина, российские инвесторы проявили интересе к покупке аэропорта Домодедово. "Такой интерес есть. По поводу иностранного капитала не знаю, но знаю, что есть интерес со стороны российских инвесторов", - сказал Силуанов.