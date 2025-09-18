Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам также обратил внимание на высказывание главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, что сбалансированный бюджет позволит иметь умеренные процентные ставки во всей экономике

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Каждый процентный пункт ключевой ставки обходится федеральному бюджету в 280 млрд рублей, заявил на Московском финансовом форуме (МФФ) председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"Один из заместителей [министра финансов] Антона Германовича [Силуанова] года полтора тому назад сказал, что каждый пункт ставки Центрального банка обходится бюджету в 200 млрд рублей. Ну так вот, я сейчас раскрою маленькую тайну - сейчас это обходится бюджету, каждый процентный пункт, в 280 млрд рублей", - сказал Макаров.

Он также обратил внимание на высказывание главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, что сбалансированный бюджет позволит иметь умеренные процентные ставки во всей экономике.

"Умеренность - очень личное восприятие. <...> Вот мы рассматриваем бюджет. Насколько я понимаю, у нас сейчас, даже по самым скромным подсчетам, ставка и льготное кредитование - это примерно 1 трлн 300 млрд рублей. Я так, по памяти говорю. На самом деле, немного больше", - отметил Макаров

Он поинтересовался у Набиуллиной, как Госдуме относиться к этому при рассмотрении проекта бюджета, если каждый процентный пункт ключевой ставки обходится в 280 млрд рублей для бюджета.

"Андрей Михайлович, мне кажется, этот вопрос надо дополнить еще одним вопросом: а во сколько обходится каждый пункт инфляции для бюджета? Для индексации всех затрат?", - заявил в ответ Набиуллина.

ТАСС - генеральный информационный партнер МФФ.