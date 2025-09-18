Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" отметила, что все больше граждан теряют работу из-за банкротств предприятий

БЕРЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт заявила, что "абсурдная экономическая политика" правительства ФРГ ведет к деиндустриализации Германии.

Политик отметила, что все больше граждан теряют работу из-за банкротств предприятий. "Только в прошлом году жертвами банкротств компаний стали 185 тыс. человек - печальный рекорд. И ожидается, что в 2025 году этот показатель еще больше возрастет. Главной причиной волны банкротств и роста безработицы является совершенно абсурдная экономическая политика правительства ФРГ - сначала коалиции "Светофор" (Социал-демократическая партия Германии, "Зеленые", Свободная демократическая партия - прим. ТАСС), теперь [канцлера ФРГ Фридриха] Мерца и следующего перегруженного работой министра экономики", - написала Вагенкнехт в X.

По ее словам, чрезвычайно высокие цены на энергоносители и разрастающаяся бюрократия "душат малый и средний бизнес и ведут к деиндустриализации" Германии. Занимавший ранее пост главы Минэкономики ФРГ Роберт Хабек, как отметила лидер BSW, ушел, но его политика в целом остается неизменной. "Германия погрязла в состоянии рецессии: токсичная смесь постоянно растущего государственного долга, спада экономики и растущей безработицы", - заключила Вагенкнехт.

В последние годы Германия переживает затяжной экономический кризис. Изначально он был вызван пандемией COVID-19, затем усилился после прекращения поставок российского газа. Ранее члены экспертного совета правительства ФРГ по экономическому развитию скорректировали в сторону снижения прогноз роста экономики страны на 2025 год. Германии третий год подряд может грозить рецессия.