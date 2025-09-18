В рамках БРИКС запустили программу международного бизнес-наставничества

Консультации будут вестись по восьми направлениям: медицина, медиа и маркетинг, IT и цифровизация, высокотехнологичное производство, социальное предпринимательство, образование, креативные индустрии, сельское хозяйство и продукты питания

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Программа бизнес-наставничества для молодых предпринимателей запущена в рамках БРИКС. Инициатива реализуется Женским деловым альянсом БРИКС и АНО "Дирекция Всемирного фестиваля молодежи", сообщила ТАСС председатель российской части Женского делового альянса БРИКС Анна Нестерова на Слете Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде.

"Цель инициативы - сформировать новое поколение бизнес-лидеров, способных эффективно развивать международные связи и продвигать инновационные решения в глобальном масштабе. Участники программы получат доступ не только к передовому опыту менторов, но и к нашей сети бизнес-контактов Единой цифровой платформы Женского делового альянса БРИКС, к которой уже присоединились предпринимательницы из более чем 40 стран", - отметила Нестерова.

Программа, участие в которой могут принять молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, охватывает восемь направлений: медицина, медиа и маркетинг, IT и цифровизация, высокотехнологичное производство, социальное предпринимательство, образование, креативные индустрии, сельское хозяйство и продукты питания. Молодые предприниматели смогут получить индивидуальные консультации, принять участие в мастер-классах, вебинарах, стажировках, а также представить свои стартапы потенциальным инвесторам.

Менторами выступают основатели и руководители компаний из России, Египта, Ирана, Индонезии, ЮАР. Лучшие проекты участников будут представлены на Форуме Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в Красноярске в 2026 году.

"Программа наставничества - это мощный ресурс для молодых предпринимателей из стран БРИКС. Участники получат от наставниц - успешных членов Женского делового альянса БРИКС, практические инструменты для масштабирования бизнеса, выхода на новые рынки и привлечения инвестиций, а также обретут потенциальных партнёров. Проект не только способствует профессиональному росту, но и закладывает основу для долгосрочного экономического сотрудничества и укрепления деловых связей на пространстве объединения", - отметил заместитель генерального директора Дирекции Всемирного фестиваля молодежи Вахтанг Хикландзе.

Первый Слет Всемирного фестиваля молодежи проходит в Нижнем Новгороде с 17 по 21 сентября. В нем участвуют 2 тыс. молодых людей и России и 120 стран зарубежья.