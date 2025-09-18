ВТБ меняет ставки по вкладам

Максимальная составит 15,8%

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. ВТБ с 19 сентября снизит ставки по вкладам сроками на шесть месяцев и один год, но улучшит условия по депозитам на три-четыре месяца и от полутора лет. Максимальная ставка по вкладам составит 15,8%, говорится в сообщении пресс-службы банка.

"С 19 сентября ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях на короткие (три-четыре месяца) и длинные (от полутора лет) сроки. Изменения доступны новым вкладчикам ВТБ и действующим клиентам банка, которые разместят на депозит новые деньги. Одновременно с этим банк сокращает ставки по вкладам на шесть месяцев и один год. Максимальная ставка составит 15,8% годовых", - отмечается в сообщении.

Как пояснил заместитель президента - председателя правления ВТБ Александр Пахомов, доходность будет повышена "на ключевых" для клиентов сроках.

"Более 80% вкладов в нашем банке открывается именно на срок до полугода. Видим, что многие россияне сегодня хотят сохранить и приумножить свои средства к конкретным целям - будь то крупная покупка или формирование финансовой подушки к концу года. Параллельно мы повышаем ставки и на долгосрочные вклады, от полутора лет, чтобы поддержать и тех клиентов, кто настроен на стратегические сбережения", - отметил Пахомов.

На прошлой неделе ВТБ объявил о снижении ставок по потребительским кредитам сразу на 4 процентных пункта (п.п.). В банке также сообщали, что готовят аналогичные шаги по ипотеке и автокредитам.

12 сентября Банк России вновь понизил ключевую ставку, теперь она составляет 17% годовых. Регулятор указывал, что намерен поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к целевым 4% в 2026 году, а дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.