МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Порядка 56 регионов РФ воспользовались механизмом списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Об этом сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы", губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Мы как регионы заинтересованы в том, чтобы весь долг был списан сразу, но сегодня механизм работает. <...> И вот 56 регионов этим механизмом уже реально воспользовались", - сказал он в ходе Московского финансового форума.

Кроме того, уточняется, что за 2024-2025 годы было списано порядка 165,9 млрд рублей.