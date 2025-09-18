До 2030 года планируется модернизировать 75 российских аэропортов, а также обеспечить капитальный ремонт 50 аэропортов, отметил первый заместитель министра транспорта РФ Валентин Иванов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. В Министерстве транспорта уверены, что в России будут применять новые технологии обслуживания пассажиров и доставки багажа после модернизации и строительства аэровокзалов. Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта РФ Валентин Иванов на пленарной сессии "Технологическое лидерство в строительной отрасли".

"Крайне важно [применять] новые технологии обслуживания пассажиров, багажа. Поэтому здесь уверен, что сейчас уже тестируется, когда мы выходим из самолета, едем домой, а багаж приезжает до нас. Собственно говоря, эти новые технологии, связанные с новыми аэровокзальными комплексами, уверен, что в ближайшем будущем мы тоже увидим", - сказал он.

Иванов напомнил, что до 2030 года планируется модернизировать 75 российских аэропортов, а также обеспечить капитальный ремонт 50 аэропортов.