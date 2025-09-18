Аудитор Счетной палаты Наталья Трунова также заявила, что наблюдаются очень большие отставания по графикам

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Инфраструктурные проекты в регионах, финансируемые за счет бюджетных кредитов, при реализации сталкиваются с системными проблемами. Об этом заявила аудитор Счетной палаты Наталья Трунова в ходе X Московского финансового форума.

"У нас, действительно, очень большие отставания по графикам, у нас постоянные переносы сроков реализации объектов, - отметила Трунова. - Мы инфраструктурные бюджетные кредиты потом еще и потратим на то, что никогда не будет эксплуатироваться на полную мощность".

Она добавила, что проверки фиксируют критическую ситуацию с выполнением графиков строительства. Существуют риски дополнительной нагрузки на региональные бюджеты, которые будут вынуждены финансировать обслуживание этих активов.

