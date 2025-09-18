Увеличилось и разнообразие таких атак, а также подготовленность подобных акций, отметил заместитель руководителя службы Андрей Бударин

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Количество кибератак на Федеральную налоговую службу (ФНС) по сравнению с периодом до 2022 года выросло в сотни раз, также увеличилось их разнообразие. Об этом на Московском финансовом форуме (МФФ) заявил заместитель руководителя ФНС Андрей Бударин.

"С точки зрения атак здесь в сотни раз выросло относительно предыдущего периода - до 2022 года", - сказал он, отвечая на вопрос о кибератаках на ФНС.

Бударин уточнил, что увеличилось и разнообразие таких атак, а также подготовленность подобных акций.

