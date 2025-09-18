Важно, чтобы реализация этого вопроса соответствовала тем и вызовам и тем условиям, которые есть во всем мире, указал замминистра финансов Иван Чебесков

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов России стратегически смотрит на создание регулирования для стейблкойнов. Об этом в кулуарах Московского финансового форума (МФФ) заявил замминистра финансов РФ Иван Чебесков.

"Мы видим формирующиеся регулирования в области стейблкойнов и цифровых финансовых активов глобально. И поэтому сейчас стратегически смотрим на то, чтобы сформировать в нашей стране тоже соответствующие регулирования, которые бы соответствовали тем и вызовам и тем условиям, которые есть во всем мире", - отметил он.