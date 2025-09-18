Библиотека будет состоять из трех ключевых модулей, уточнил представитель департамента цифровых технологий Министерства промышленности и торговли Степан Митряшкин

КАЗАНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Государственная библиотека снимков и видео, собранных с беспилотных авиационных систем, может появиться в России. Об этом сообщил представитель департамента цифровых технологий Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Степан Митряшкин в рамках форума Kazan Digital Week.

"Новое, интересное, важное направление, которое заслуживает внимания, - это формирование государственной библиотеки данных. Библиотека данных станет по сути централизованным хранилищем фото и видеоматериалов, получаемых с беспилотных авиационных систем и платформой для их обработки с использованием нейросетей", - сказал он в рамках сессии "Беспилотные авиационные системы: цифровая инфраструктура и умные сервисы для городской среды".

По его словам, на данный момент идет проработка и развитие концепции государственной библиотеки данных. Спикер уточнил, что библиотека будет состоять из трех ключевых модулей.

Согласно приведенной им презентации, это модуль "Передача данных", который предназначен для сбора данных, а также для их сортировки по параметрам. Модуль "Хранение и обработка" для создания датасетов для аналитики и обучения ИИ-моделей с использованием суперкомпьютеров на мощностях ЦКП. А также модуль "Услуги", который может послужить площадкой или маркетплейсом по обмену данными между пользователями библиотеки.

"Библиотека станет актуальным инструментом для развития технологий <...>, обеспечения автономности дронов, обеспечивая доступ к качественным датасетам и к стремлению к инновациям в различных областях применения БАС", - сказал он.

О Kazan Digital Week

Международный форум Kazan Digital Week проходит с 17 по 19 сентября 2025 года в Татарстане. Деловая программа включает более 160 секций, выступят более 1,2 тыс. спикеров. В форуме участвует более 70 стран. Программа структурирована по 10 тематическим направлениям. Эксперты, в частности, обсудят темы цифровых технологий в госуправлении, образовании, культуре, здравоохранении, сельском хозяйстве, кибербезопасность, финтех и интеллектуальные транспортные системы. Впервые форум прошел в 2020 году, а 2023 году мероприятие получило федеральный статус.

