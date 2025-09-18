Фон дер Ляйен назвала ключ к доступности энергии для ЕС

По мнению главы ЕК, речь идет о ее производстве в Европе

БЕРЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. Евросоюз зависит от энергетического импорта, и ключевым фактором доступности энергии является ее производство в европейских странах. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Главная причина высоких затрат - зависимость Европы от мирового рынка, от импорта энергии. Мы зависим от того, что происходит на нестабильном мировом рынке. Мы остро это ощутили во время энергетического кризиса, особенно в Германии", - сказала фон дер Ляйен, выступая на экономическом форуме в Берлине. Она отметила, что после кризиса цены значительно упали, однако компании по-прежнему страдают от слишком высоких структурных затрат на энергоносители.

"Это означает, что ключом к доступности и энергетической безопасности является энергия, производимая здесь, в Европе, что <...> делает нас независимыми от нестабильного мирового рынка. Это возобновляемые источники энергии, но также и атомная энергия", - констатировала глава ЕК. Она подчеркнула, что 72% электроэнергии, вырабатываемой в настоящее время в ЕС, поступает из так называемых низкоуглеродных источников. "В Германии этот показатель составляет 63%", - сказала фон дер Ляйен. "Однако дешевая энергия должна не только производиться, но и доставляться туда, где она действительно нужна", - резюмировала она.

Председатель Еврокомиссии пояснила, что упрощение бюрократических процедур в ЕС позволит сообществу сэкономить до €8 млрд в год. Однако она признала, что до сих пор ни одно из решений об административном упрощении не работает. "Нам срочно нужен зеленый свет от Европейского парламента и государств-членов. Только тогда предложение ЕК станет реальностью, и вы это почувствуете", - утверждала фон дер Ляйен.

ЕК весной представила план полного запрета странам ЕС покупать российскую нефть и газ уже к концу 2027 года. Предполагается, что он должен будет действовать и после завершения конфликта на Украине. В мае 2022 года Евросоюз начал программу REPowerEU, направленную на прекращение зависимости от российского газа к 2027 году.