РСПП: российский рынок представляет для Южной Осетии огромные возможности

По словам главы организации Александра Шохина, Россия заинтересована в формировании компетенций у молодых людей и готова оказать помощь в подготовке кадров

ЦХИНВАЛ, 18 сентября. /ТАСС/. Российский рынок представляет для Южной Осетии огромные возможности в сфере туризма, экспорта продукции и подготовки кадров. Об этом заявил на торжественном открытии I Международного экономического форума "Горизонты инвестиций" в Цхинвале (Южная Осетия) глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Безусловно российский рынок представляет для Южной Осетии огромные возможности для экспорта продукции, для привлечения туристов, и важное направление - это подготовка кадров", - отметил Шохин.

Глава РСПП добавил, что российская сторона заинтересована в формировании компетенций у молодых людей и готова оказать помощь в подготовке инженеров, рабочих и специалистов, которые смогут трудиться в том числе дистанционно.

I Международный экономический форум проходит в Цхинвале с 18 по 20 сентября. Участие в нем принимают президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба, представители администрации президента РФ, Российского экспортного центра, Центрального банка РФ, а также делегации российских регионов. Среди гостей мероприятия ожидаются и представители ВТБ, ПСБ, ВЭБ. РФ, а также участники бизнес-ассоциаций России и Южной Осетии. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.