Минфин не обсуждает льготы для "Арктик-СПГ - 2"

По данным Kpler, "Новатэк" уже начал отгрузки сжиженного природного газа с этого проекта

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов России не обсуждает налоговые льготы для проекта "Арктик СПГ - 2". Об этом заявил журналистам замминистра финансов России Алексей Сазанов.

"Нет, никаких обсуждений нет и не велось", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных льготах для проекта в связи с продажей газа с него с дисконтом.

По данным Kpler, "Новатэк" уже начал отгрузки сжиженного природного газа (СПГ) с проекта "Арктик СПГ - 2", первое судно уже зашло в Китай.

Участниками проекта "Арктик СПГ - 2" являются крупнейший независимый производитель природного газа в России компания "Новатэк" (60%), французская корпорация TotalEnergies (10%), китайские CNPC (10%) и CNOOC (10%), а также имеющий 10% японский консорциум Japan Arctic LNG, в котором 25% принадлежит Mitsui и 75% - JOGMEC.