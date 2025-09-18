МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов России предложило Бахрейну провести второй раунд переговоров по соглашению об избежании двойного налогообложения. Об этом заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
"Коллегам из Бахрейна мы предложили провести второй раунд переговоров, ждем от них ответа", - сказал Сазанов в кулуарах Московского финансового форума.
Ранее замминистра заявлял, что Бахрейн заинтересован в заключении с РФ налогового соглашения.
