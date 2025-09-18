По мнению президента республики Алана Гаглоева, теперь республика вступает в фазу развития, основанного на инновациях и инвестициях, открытости для сотрудничества, надежных гарантиях для инвесторов

ЦХИНВАЛ, 18 сентября. /ТАСС/. Проведение I Международного экономического форума "Горизонты инвестиций" в Цхинвале имеет историческую значимость для Южной Осетии. Об этом заявил на церемонии открытия форума президент республики Алан Гаглоев.

"Это событие имеет историческое значение, оно открывает для Южной Осетии новые горизонты экономического развития, способные определить современный облик нашей страны, нацеленной на динамичное сотрудничество с внешним миром. Сегодняшний форум - свидетельство того, что Южная Осетия твердо стоит на ногах, уверенно смотрит в будущее и готова к честному равноправному партнерству", - сказал он.

Гаглоев отметил, что с 2008 года при поддержке Российской Федерации Южная Осетия преодолела сложный путь восстановления. По его мнению, теперь республика вступает в фазу развития, основанного на инновациях и инвестициях, открытости для сотрудничества, надежных гарантиях для инвесторов.

"Наша цель - создать благоприятную деловую среду, где каждый вложенный рубль работает на процветание республики и приносит реальную отдачу. Мы определили ключевые направления для инвестиций - промышленность, агропромышленный комплекс, туризм и гостиничный бизнес. Эти отрасли станут локомотивами роста, источниками рабочих мест, площадками для внедрения новых технологий. <…> Мы - народ, который доказал свое право на свободу, и теперь мы доказываем свое право на процветание", - подчеркнул Гаглоев.

Международный экономический форум проходит в Цхинвале с 18 по 20 сентября, аккредитовано порядка 2,8 тыс. делегатов из России, Абхазии, Никарагуа, Венесуэлы, Китая и Приднестровья. Участие в нем примут президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба, представители администрации президента РФ, Российского экспортного центра, Центрального банка РФ, а также делегации российских регионов. Среди гостей мероприятия ожидаются и представители ВТБ, ПСБ, ВЭБ.РФ, а также участники бизнес-ассоциаций России и Южной Осетии.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.