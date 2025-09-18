Глава комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт" предложил учитывать специфику регионов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Вопросы межбюджетных отношений необходимо внедрить в систему электронного бюджета. Такое мнение высказал председатель комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт", губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

"Я считаю фундаментальным предложением, которое обязательно надо рассмотреть, - это ввести в систему электронного бюджета вопросы межбюджетных отношений", - сказал Цыбульский в ходе Московского финансового форума.

Кроме того, Цыбульский предложил учитывать специфику регионов РФ. "Каждый регион имеет свою специфику, как сейчас принято говорить, в стремительно меняющемся мире. У нас в разные периоды есть необходимость контролировать разные направления. Поэтому вот здесь какую-то адаптивность региональную предусмотреть и это внедрить. Мне кажется, было бы очень полезно именно под запросы конкретного региона", - пояснил он.

