ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. HR forum Big fish в Екатеринбурге впервые принял делегацию из Индии. Организаторы ожидают около 4 тыс. участников из 40 городов РФ, а также из других стран, сообщила журналистам исполнительный директор мероприятия Анна Афонина.

"В этом году нас есть рекордная история - билеты на форум купили из Индии. <…> Впервые прилетели [специалисты из Индии], чтобы поучаствовать в форуме", - рассказала она, отметив, что всего ожидается около 4 тыс. участников.

15 сентября Национальную неделю открыл девятичасовой онлайн-стрим с HR-директорами и экспертами со всей России, а 16 и 17 сентября гостей на экскурсии приняли 20 предприятий, где внедряются передовые методики работы с персоналом, среди которых "Золотое яблоко", "Кнопка", СВЭЛ, УБРиР, "Контур", "ОйлЭнерджи", R1, РМК, Северский трубный завод, "Альфа-Банк", "Атом", "Киберсталь" и другие.

18 и 19 сентября в Международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо" руководители HR-сообществ России и ближнего зарубежья, топ-менеджеры, предприниматели и маркетологи рассмотрят вопросы современного состояния и трендов рынка труда, цифровизации бизнес-процессов, мотивации и удержания персонала. "Будут обсуждать не только внутренние коммуникации, но и движения HR-бренда вовне, вопросы и управления, и HR, и рекламы, и маркетинга. <…> Два дня более 200 спикеров вместе с вами будут мечтать о том, как продвигать бренды компании, создавать HR-проекты на внешнюю аудиторию", - дополнил идейный вдохновитель форума, основатель Be Brand People Артем Дрыгант.

Международный HR Forum Big Fish проходит с 15 по 19 сентября в Екатеринбурге. Основу деловой программы составили панельные дискуссии, мастер-классы, хакатон с участием студентов ведущих вузов Екатеринбурга. Организаторы ожидают около 4 тыс. участников из 40 городов и других стран. Центральным событием станет вручение премии TOP-50HR в Москве.

