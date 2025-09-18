Министерство предпочитает покупать золото и уникальные камни, указал замглавы ведомства Алексей Моисеев

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Минфин пока "поставил на паузу" массовые закупки алмазов у "Алросы", компания справляется самостоятельно, сообщил журналистам замглавы министерства Алексей Моисеев в кулуарах Московского финансового форума.

"По закупкам в Гохран мы сейчас поставили немножко на паузу. Как вы помните, при прочих равных мы говорили, что предпочитаем покупать золото и уникальные камни. А именно массовые закупки как поддержка - у нас бюджет на то есть, время в этом году тоже еще есть, но пока мы видим, что компания справляется самостоятельно", - сказал он.

При этом, по словам Моисеева, министерство готово к таким закупкам в случае необходимости. "Чтобы эти патроны не расходовать впустую, мы ждем. У нас, как я уже сказал, бюджетные ассигнования на это выделены, мы их никуда не тратим, и если мы завтра решим, что надо [закупать], мы послезавтра закупим. Все параметры согласованы, ассортимент согласован. Просто надо нажать на кнопку", - добавил Моисеев.

Ранее Моисеев говорил, что алмазы могут составить около половины всех закупок в Гохран в этом году. "Алроса" определила ассортимент и общие параметры реализации алмазов в Гохран в этом году, сообщил в июле глава Якутии Айсен Николаев.

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья. Российская Федерация владеет 33,03% акций "Алросы", Республика Саха (Якутия) - 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых компания осуществляет свою деятельность, - 8%. В свободном обращении находится около 34% акций компании.